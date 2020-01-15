Скандал с украинским вмешательством во внутренние политические дела США получил новый мощный толчок. Находящийся сейчас под следствием бизнесмен Лев Парнас (соратник Руди Джулиани, личного адвоката Трампа - Ред.) предоставил Комитету по разведке Палаты представителей Конгресса США новые документы, касающиеся расследования отношений президента Дональда Трампа с Украиной.

Палата представителей надеется включить их в протокол к началу процесса об импичменте в Сенате. Об этом передает Интерфакс со ссылкой на американские СМИ.

Часть этой информации засекречена с целью защиты личной конфиденциальной информации. В частности, она включает текст письма личного адвоката Трампа - Руди Джулиани - президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Эти документы, а также те, которые недавно были обнародованы в соответствии с законом о свободе информации, демонстрируют, что существует больше доказательств, имеющих отношение к планам президента в отношении Украины, но они были скрыты самим президентом", - заявил председатель Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.

В переписке, в частности, Лев Парнас общается с генпрокурором Юрием Луценко. Тот подталкивает американцев уволить посла США Йованович и обещает помочь с расследованием по экс-вице-президенту Байдену.

Также опубликована переписка Льва Парнаса с Аваковым, помощниками Зеленского Сергеем Шефиром и Андреем Ермаком, главой СБУ Иваном Бакановым. Правда, там нет никакой конкретики. Лев Парнас пытается связаться через них с Зеленским и решить другие вопросы, но, судя по всему, собеседники его ставят "на игнор".

Фото: facebook.com/vitaliy.shabunin