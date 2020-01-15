В селе Погребы Тетиевского района Киевской области из-за пожара в доме погибли двое детей и взрослый. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"В частном жилом доме в результате отравления продуктами горения погибли 3 человека, из них 2 детей (2015 и 2016 г.р.). Предварительная причина пожара - курение в постели", - уточнили спасатели.

Уточняется, что сперва огонь охватил матрас. Пожар самоликвидировался, а спасатели не привлекались.

Напомним, в электролокомотиве электрички "Шостка-Киев" произошло возгорание, что вызвало задержку движения поездов.

Также "Страна" писала, что 13 января прокуроры Одесской области сообщили о подозрении в служебной халатности заведующей хозяйством Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.