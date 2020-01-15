Посетители харьковского ТРЦ Sun Mall в Основянском районе засняли на камеру львенка, который убежал из контактного зоопарка и бегал в торговом зале. Видео опубликовано на странице "ХС Харьков" в Facebook.

"В "Sun Mall" на Одесской снова побег из контактного зоопарка. На этот раз пугать посетителей выскочил Симба", - говорится в комментарии.

Позже ситуацию для Укринформа прокомментировал администратор ТРЦ, который представися Артемом.

"Действительно, это произошло у нас, а не в ТРЦ на проспекте Гагарина, как сообщили некоторые СМИ, поскольку контактный зоопарк в детской зоне на третьем этаже здания ТРЦ есть только у нас", - сказал он.

По его словам, в контактном зоопарке находится около 40 животных, среди которых есть кролики, морские свинки, попугаи, обезьяны, а также 6-месячный львенок Симба.

"Симба обычно находится в клетке, к нему подходят дети, которым наши специалисты рассказывают о живой природе. Он уже не боится людей. Несколько раз в день мы выпускаем его побегать", - подчеркнул он.

Видео: facebook.com/h.saltovka

Напомним, полиция Киева вместе с зоозащитниками с согласия владельца перевезли шесть тигров, который содержались в ненадлежащих условиях на острове Жуков в заброшенном клубе "Tiger Club", в организации, которые специализируются на содержании диких животных.

Также мы писали, что в брошенном зоопарке под Киевом первым от голода умер конь.