Начальник Генерального штаба Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак встретился в Брюсселе с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом сообщает пресс-секретарь Объединенного штаба США полковник ДеДе Халфхилл.

"Украина является ключевым партнером НАТО и играет важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе", - уточнил господин полковник.

В ходе встречи Хомчак и Милли обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности в Европе.

Кроме того, Хомчак провел встречи с начальниками штабов обороны Вооруженных Сил Великобритании и Румынии, а также начальниками Генеральных штабов Вооруженных Сил Литвы и Польши. На встрече обсуждалось углубление диалога между НАТО и Украиной.

Напомним, Украина готова стать операционным партнером Североатлантического альянса и направить военных в Ирак.

Также "Страна" писала, что Североатлантический альянс на время выведет часть военнослужащих из Ирака в целях безопасности.