История с участием в массовых беспорядках в Тегеране не прошла даром для британского посла Роба Макэйра. Власти Ирана официально объявили его персоной нон грата и предписали покинуть страну.

Один из судебных чиновников Голамхоссейн Эсмаили обвинил дипломата во "вмешательстве во внутренние дела Ирана" и потребовал его выслать из страны.

"По международному праву такой человек является персоной нон грата. Люди ожидают, что этот человек будет выслан, и это также то, к чему призывает международное право", - сказал Голамхоссейн Эсмаили.

Али Арузи, корреспондент тегеранского бюро NBC в своем Twitter разместил фото, как изображение посла сжигают во дворе тегеранского университета.

"Дипломатическая ссора между Ираном и Великобританией продолжается после того, как британский посол был ненадолго задержан во время акции протеста. Судебный спикер говорит, что посол не уважал международные законы и должен быть выслан, поскольку он является персоной нон грата в Иране. Изображение посла вместе с флагами США и Великобритании сожгли сторонники жесткой линии", - написал Али Арузи.

Фото: twitter.com/aliarouzi

Ранее "Страна" сообщала, что Иран атаковал украинский Boeing двумя ракетами.