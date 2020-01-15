Пока в Европе установилась аномально теплая зима, на юг евразийского континета обрушились сильные снегопады, которые привели к многочисленным трагедиям. В Гималаях обильные снегопады вызвали сход мощных лавин, жертвами которых стали 70 человек (55 человек погибли в провинции Кашмир, и еще 15 в Афагнистане - Ред.).

Об этом передает AP со ссылкой на местных чиновников.

Район Гималаев в Кашмире наиболее пострадал от разгула стихии. Здесь за последние сутки погибло 55 человек, заявил представитель Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана Васим Уддин.

"41 человек погиб в результате схода лавины в долине Нилум, а 14 человек погибли в других частях региона", - уточнил чиновник.

Ранее Ахмад Раза Кадри, министр по чрезвычайными ситуациям в Кашмире, заявил, что объявил чрезвычайное положение в пострадавших районах. "Спасатели с трудом добираются до отдаленных пострадавших деревень", - сказал он.

В результате, начиная с воскресенья, 12 января, общее число погибших в двух странах от лавин и снегопада увеличилось уже до 126 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что в Гималаях на полицейский пост сошла лавина и в итоге погибли силовики и заключенные.