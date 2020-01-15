В истории с объявлением импичмента президенту США Дональду Трампу появилось продолжение. По предварительным данным, Сенату понадобится около недели, что бы утрясти все процедурные формальности (после получения документов из Палаты представителей - Ред.) и приступить официально к рассмотрению вопроса по существу дела.

Предварительная дата старта слушаний в Сенате - 21 января. Об этом заявил спикер Сената Митч Макконнелл, как передает Интерфакс.

"Палата представителей, вероятно, наконец-то в среду (15 января - Ред.) передаст нам все документы", - уточнил спикер. По словам Макконнелла, это позволит сенаторам начать подготовку к слушаниям, после чего "в следующий вторник можно будет начать рассмотрение дела".

История вопроса

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с его телефонным разговором с украинским президентом Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена (он кстати отказался давать показания против Трампа - Ред.) и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В итоге в декабре прошлого года пПалата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по двум пунктам обвинения. Речь идет о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь ожидается, что в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

В верхней палате Конгресса в таких случаях предусмотрен судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены Палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование. Чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.

Большинство в Сенате - 53 места - сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.