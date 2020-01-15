В США произошла еще одна трагедия со стрельбой в школе. В городе Хьюстон (штат Техас - Ред.) на территории средней школы Беллер один из учеников открыл прицельный огонь по своим товарищам. Один из школьников в результате стрельбы погиб. Об этом сообщает канал KHOU 11.

Жертвой стрелка стал 16-летний старшеклассник, он скончался от ранения в грудь. Молодого парня доставили в местную больницу, но врачи не смогли его спасти.

"Я выражаю глубочайшие соболезнования близким молодого человека и всем учащимся, учителям и сотрудникам средней школы Беллэр", - заявил мэр Хьюстона Сильвестр Тернер.

Подозреваемый в стрельбе и его возможный сообщник были задержаны во вторник 14 января около 19:40 по местному времени. По словам полицейских, стрелок прятался за мусорным контейнером у продуктового магазина на Chimney Rock Road.

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