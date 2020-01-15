В деле трагедии украинского лайнера компании МАУ в Иране появляются все новые и новые подробности. Так авторитетная американская газета The New York Times опубликовала видео, на котором четко видно, что Boeing сбивают две ракеты.

В распоряжении газеты оказалась видеозапись с камеры наблюдения, которая ясно показывает, что 8 января по пассажирскому лайнеру были осуществлены две атаки. Ракеты были выпущены с иранской военной площадки с расстояния в 8 миль до самолета.

Новое видео заполняет пробел о том, почему транспондер самолета перестал работать за секунды до того, как в него попала вторая ракета.

Видео: nytimes.com

Новое видео подтверждает первоначальную версию, что первое попадание ракеты отключило транспондер, а второй удар произошел примерно через 23 секунды.

Ни первая, ни вторая ракета не сбили самолет сразу. Новое видео показывает, что авиалайнер загорелся, возвращаясь в международный аэропорт Тегерана. Через несколько минут после второй атаки он взорвался и рухнул в окрестностях деревни Халадж-Абад.

Ранее "Страна" сообщала, что эксперт объяснил, почему иранская ПВО атаковала украинский самолет.