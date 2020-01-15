В Тернополе сложилась опасная ситуация с вирусной пневмонией: заболели около 50 человек, пятеро из них попали в реанимацию, а трое скончались.

Об этом сообщает ТСН.

Первые больные с пневмонией начали поступать в городскую больницу №2 в конце декабря и после Нового года. Почти у всех жертв заболевания оно течет одинаково: появляется кашель и повышается температура, которую трудно сбить.

Врач-пульмонолог Тернопольской городской коммунальной больницы №2 Алла Пастернак указала на ошибки больных, которые вовремя не обращаются к медикам.

"Больные принимают жаропонижающие препараты, не обращаясь к семейному врачу. Один-два-три-четыре дня они лечатся самостоятельно. Тогда уже начинает нарастать одышка, высокая температура, сухой кашель или даже кашель с прожилками крови", - рассказала специалист.

Один из пациентов лечился дома целый месяц и оказался в реанимации с пневмонией в очень тяжелой форме.

Медики предупреждают, что нужно консультироваться с ними в первый день появления температуры.

У одного из погибших, тоже тянувшего с обращением в больницу, легкие "сгорели" на шестые сутки - в рабочем состоянии осталось 20% этого органа. Мужчине было всего 45 лет. Он скончался после восьми дней интенсивной терапии в реанимации.

А столичный врач-инфекционист Ольга Голубовская напомнила, что именно с западных регионов 10 лет назад начался сезон пандемического гриппа, от осложнений которого умерли 400 человек. Эта зима тоже будет непростой, считают врачи, потому что эпидпорог вирусных заболеваний еще не превышен. Летальные случаи есть не только в Тернополе: трое людей умерли в Житомире.

В группе риска находятся люди от 25 до 49 лет, которые считают себя абсолютно здоровыми и убеждены, что высокая температура - это не повод сразу записываться к врачу.

Ранее "Страна" писала, что в Украину пришел опасный грипп.

Мы также сообщали, что с начала сезона эпидемий от гриппа в Украине умерли уже 5 человек.