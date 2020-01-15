В ушедшем году около 500 тысяч украинцев получили российское гражданство, что почти в два раза больше, чем за 2018 год.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентину Казакову.

"Что касается в целом граждан Украины, то в 2019 году у нас, если обратиться к цифрам, приобрели гражданство РФ почти 500 тысяч человек. В позапрошлом году было 270 тысяч", - сказала чиновница во время выступления на заседании комитета Государственной думы по делам СНГ.

Казакова добавила, что прирост произошел не только за счет Донецка и Луганска.

Как писала "Страна", ранее в российском МВД сообщали, что в прошлом году гражданство РФ в упрощенном порядке получили около 200 тысяч жителей так называемых ДНР и ЛНР.

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