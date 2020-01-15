У здания Европарламента в Страсбурге албанец молча облил себя бензином и поджег зажигалкой
Мужчина получил сильные ожоги после того, как поджег себя у здания Европарламента в Страсбурге.
Об этом сообщают французские издания.
По их информации, мужчина албанского происхождения облил себя бензином, а затем поджег себя с помощью зажигалки. Он получил ожоги лица и рук, в результате чего был экстренно отправлен в больницу.
Отмечается, что близ здания Европарламента в момент инцидента проходила демонстрация выходцев из Гвинеи: ее участники поспешили оказать помощь мужчине.
Пока информации о том, что могло послужить причиной таких действий, нет.
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