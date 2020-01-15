Мужчина получил сильные ожоги после того, как поджег себя у здания Европарламента в Страсбурге.

Об этом сообщают французские издания.

По их информации, мужчина албанского происхождения облил себя бензином, а затем поджег себя с помощью зажигалки. Он получил ожоги лица и рук, в результате чего был экстренно отправлен в больницу.

Отмечается, что близ здания Европарламента в момент инцидента проходила демонстрация выходцев из Гвинеи: ее участники поспешили оказать помощь мужчине.

Пока информации о том, что могло послужить причиной таких действий, нет.

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