Мощный взрыв произошел 15 января на химзаводе в испанской провинции Таррагона.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на службу экстренной медицинской помощи.

Отмечается, что число пострадавших в результате ЧП увеличилось до 8.

Два человека находятся в критическом состоянии, они получили серьезные ожоги. Также известно о гибели местного жителя, который получил смертельные травмы под обрушившейся крышей здания.

"Мы хотим призвать население к спокойствию, поскольку токсичные вещества в воздухе не обнаружены", - заявил глава каталонского женералитета Ким Торра, который прибыл на место взрыва с последовавшим пожаром.

Ранее сообщалось, что а "Зелёной зоне" Багдада, где находится посольство США, прогремели два взрыва.

Еще мы писали, что в Испании 14 человек пострадали из-за взрыва в церкви.