Появилось видео взрыва на химическом заводе в Испании
Мощный взрыв произошел 15 января на химзаводе в испанской провинции Таррагона.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на службу экстренной медицинской помощи.
Отмечается, что число пострадавших в результате ЧП увеличилось до 8.
Два человека находятся в критическом состоянии, они получили серьезные ожоги. Также известно о гибели местного жителя, который получил смертельные травмы под обрушившейся крышей здания.
"Мы хотим призвать население к спокойствию, поскольку токсичные вещества в воздухе не обнаружены", - заявил глава каталонского женералитета Ким Торра, который прибыл на место взрыва с последовавшим пожаром.
Ранее сообщалось, что а "Зелёной зоне" Багдада, где находится посольство США, прогремели два взрыва.
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