Военный аналитик с Мальты Бабак Тагвей назвал возможные причины, по которым аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 8 января внезапно нанесли удар по гражданскому лайнеру компании МАУ.

Об этом эксперт написал в Twitter со ссылкой на неназванный источник.

По словам Тагвея, в КСИР не получили информацию о том, что вылет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" из аэропорта Тегерана был задержан на час. О том, что вылет надолго задержали, следует из данных онлайн-трекера Flightradar24. Согласно установленному расписанию, 8 января, как и в другие дни, рейс должен был отправиться в 05:15 по местному времени. Однако вместо этого фактически вылетел в 06:12.

Вторая причина рокового выстрела в том, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М1", оператор которого решил сбить самолет, не был подключен к C4I - автоматизированной системе управления и разведки. Из-за этого у оператора не было актуальных данных о вылетах из тегеранского аэропорта.

Скриншот: Twitter/ BabakTaghvaee

Как писала "Страна", украинский лайнер задержали в Тегеране из-за перегруза.

Мы также цитировали заявление помощника президента Владимира Зеленского Андрея Ермака. Он сказал, что украинским следователям предстоит установить, как именно произошло крушение самолета МАУ в Иране: в результате ошибки или намеренно.