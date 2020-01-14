Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил резкое увеличение зарплат членов своего кабинета и их замов тем, что с помощью огромных выплат правительство ушло от теневых схем.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Гончарука, в Украине много лет чиновники официально получали по несколько тысяч гривен, а по теневым схемам воровали десятки и сотни миллионов долларов либо получали зарплаты в конвертах.

"Им не нужна была официальная высокая зарплата, потому что они, официально прибедняясь, за кулисами грабили страну и людей. Украинцев просто обманывали. Мы прекратили порочную практику теневых схем и откатов в правительстве. Наше правительство - первое, министры которого живут так, как и представители власти в любой цивилизованной стране: на зарплату от налогоплательщиков. Данные по зарплатам, которые получают министры, абсолютно открыты", - похвалился глава Кабмина.

Также Гончарук попросил "не спекулировать цифрами, а разбираться до конца". Он заверил, что суммы с пятью нулями объясняются тем, что некоторые министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев. Он пообещал предоставить детализацию с пояснениями.

В конце премьер резюмировал, что работа государственных топ-менеджеров "должна соответственно вознаграждаться". Потом добавил, что в общем госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением.

Скриншот: Telegram/ премьер Гончарук

Ранее в Федерации профсоюзов несколько по-другому объяснили гигантские декабрьские зарплаты министров: а именно надбавками за рост ВВП.

Между тем в 2019 году, через 6 лет после Майдана, средняя зарплата в Украине достигла уровня конца 2013 года.