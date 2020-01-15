Сбой Рады: Децентрализация и рынок земли отсрочены

Хотя на этой неделе ожидалось рассмотрение сразу двух эпохальных законопроектов – о земле и о децентрализации, – первый парламентский день 2020 года обошелся без глобальных решений.

Проект закона о земле вообще убрали из повестки недели, и дальнейшая его перспектива покрыта мраком. Проект изменений в Конституцию в части децентрализации должны были проголосовать сегодня, но в последний момент сняли с повестки дня, поскольку оказалось, что таблица правок в нем не соответствует тому, что хотят принять.

Правда, "слуги народа" утверждают, что проблема чисто техническая и что уже сегодня законопроект в нужном виде будет у депутатов. Его уже на этой неделе планируют проголосовать в "нулевом" чтении – с тем, чтобы отправить в Конституционный суд и чтобы тот за неделю дал ответ по конституционности проекта. Если все сработает как надо, то еще до конца января будет собрана внеочередная сессия, на которой пройдет первое чтение. А в феврале уже – второе и окончательное.

Но это если все пойдет как надо. Потому что есть сразу несколько подводных камней, которые могут сорвать план децентрализации страны. Во-первых, КС может заартачиться – законопроект не маленький, и рассматривать его в ускоренном режиме сложно. Во-вторых, вмешаться может Совет Европы. И в-третьих, местные власти могут пролоббировать тихую забастовку депутатов.

Потому что законопроект в нынешнем виде не устраивает никого. С одной стороны, он бьет по местным элитам, с другой – он не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. Точнее, он им соответствовал, пока Офис президента не внес правки уже в готовый законопроект. И теперь только вопрос времени, когда Европа скажет свое веское слово.

Так что, вопреки планам парламентского большинства, децентрализационный блицкриг может не состояться.

2 млрд для малого бизнеса: как их разделить на всю страну?

Один амбициозный закон Верховная Рада вчера все-таки приняла. Точнее, амбициозный в теории, поскольку речь идет о реализации идеи премьер-министра насчет дешевых кредитов для бизнеса. С подачи правительства парламент вчера принял решение о выделении 2 млрд гривен для того, чтобы давать малому и среднему бизнесу кредиты под 5-9%.

Максимальная сумма кредита – полтора миллиона гривен, дадут его на пять лет. Исходя из суммы, сразу можно предположить, что программа заинтересует только малый бизнес, поскольку 60 с небольшим тысяч долларов – явно не та сумма, которая может помочь поднять средний бизнес.

Предполагается, что двухмиллиардный кредит позволит создать в Украине 90 тысяч новых рабочих мест. Однако с этого момента начинаются нестыковки. Потому что в условиях кредита есть правило создания не менее двух рабочих мест. Но если даже раздавать не по полтора миллиона, а по миллиону, то кредиты достанутся только 2 тысячам новых предприятий. И практически нереально представить, что все эти 2 тысячи новых предприятий будут создавать по 45 рабочих мест, когда с них требуют два.

А самое главное: 2 тысячи кредитов по миллиону в масштабах страны – это мелочь. Конечно, нужно с чего-то начинать, и 2 тысячи кредитов – это лучше, чем ничего. Но такое маленькое количество кредитов будет означать, что их раздадут либо своим, либо за взятки.

Глобально проблему можно решить только снижением учетной ставки Нацбанка ниже 5%. Но это, похоже, в обозримом будущем не предвидится.

Подарок для мамы-2: новые суперпремии в "Нафтогазе" и суперзарплаты в Кабмине

А пока правительство будет делить 2 млрд гривен на всю страну, в "Нафтогазе" завелись лишние 700 миллионов. И делить их будут не на весь "Нафтогаз", а на пару десятков человек, причем львиная доля достанется двум руководителям НАК – Андрею Коболеву и Юрию Витренко.

История с премиями за выигрыш в Стокгольмском суде повторяется. Только теперь топ-менеджеры вознамерились разделить 29 млн долларов, которые составят 1% от выигрыша. В прошлый раз доля Коболева составила 8 млн долларов, в этот раз, судя по всему, будет еще больше. Так что живущая в Штатах мама главы "Нафтогаза" должна быть довольна.

Пока никакого недовольства не проявляют и власти. Если при прошлом режиме премьер Владимир Гройсман хотя бы повозмущался (правда, это ни к чему не привело), то нынешнее руководство страны не считает нужным вообще говорить на эту тему. Видимо, они считают, что на фоне премий Коболева и Витренко все их зарплаты с премиями не будут казаться такими большими.

Однако как минимум один вопрос руководителям НАК задать стоило бы. Они в своих контрактах прописали, что получают 1% от суммы выигранных исков. А если иски будут проигранные, они тоже заплатят 1% от суммы, которую возьмут с государства?

Впрочем, тема с премия топ-пенеджеров "Нефтегаза" не новая. Чего не скажет о продолжающемся уже второй день скандале вокруг грандиозных зарплат в Кабмине.

И если вчера поступали отрывочные сведения по отдельным ведомствам (например, по министерству культуры, где замы Бородянского выписали себе зарплаты в сотни тысяч гривен), то сегодня картина открылась еще более впечатляющая. Оказывается большое количество министров и их замов выписали себе грандиозные премии, а также матпомощь в десятки и сотни тысяч гривен.

Это вызвало возмущение даже внутри "Слуги народа". Во фракции президента сегодня вечером обещают вызвать министров на ковер. Но вот будут ли какие-то оргвыводы - большой вопрос.

Премьер-министр Алексей Гончарук уже сделал заявление, что ничего плохого в больших зарплатах топ-чиновников не видит, так как это помогает бороться с коррупционными соблазнами.

Ахметов: новый босс для кадров Порошенко

Вчера стало известно, что телеведущий Евгений Киселев нашел новое место работы в Украине: с воскресенья он появится на недавно созданном телеканале "Украина 24", входящем в медиагруппу "Украина" Рината Ахметова. Известно, что Киселев был (вместе с Матвеем Ганопольским) одним из топовых ведущих "Прямого" (по неофициальной информации, принадлежащего Петру Порошенко). Затем оттуда ушел, заявив, что ему многое не нравилось в политика "Прямого".

Теперь Киселев будет звездой новостного канала Ахметова.

Впрочем, звездой не единственной. "Украина 24" подписала соглашение о том, что в ее эфире появится авторская программа скандально известной ведущей 5 канала Янины Соколовой. И это уже можно назвать вершиной "эволюции" Рината Ахметова. Некогда хозяин Донбасса, теперь он делает лицом собственного канала телеведущую, в программе которой постоянно звучали оскорбления в адрес того же Донбасса.

Однако дело не только в "эволюции" Ахметова. Комплектация новостного канала кадрами с каналов Порошенко показывает, что у олигарха номер один отношения с властью продолжают оставаться, мягко говоря, натянутыми (не случайно вчера парламент проголосовал за отмену льгот для ахметовской зеленой энергетики). А значит, Ахметов примеряет на себя роль оппозиции Зеленскому.

Только теперь уже не с юго-восточного, а с националистического фланга.

Война за Бандеру: МИД Украины дал отповедь Израилю

Дипломатическая война вокруг героизации в Украине лидеров ОУН вышла на новый уровень. Если 2 января все начиналось с совместного заявления послов Израиля и Польши, высказавших недовольство портретом Степана Бандеры на здании Киевской мэрии и решением Львовского облсовета об увековечивании памяти лидера альтернативной ОУН Андрея Мельника, то теперь конфликт вышел уже на уровень министерств иностранных дел.

Вчера МИД Израиля выступил с официальным заявлением, в котором осудил тот факт, что "лица, ответственные за убийство евреев во время Холокоста и в погромах, а также антисемитские идеологи Украинского национального движения в последнее время стали предметом публичного чествования в Украине".

Украинский МИД оперативно ответил они тоже против Холокоста, но все равно будут героизировать борцов за независимость, которых "опозорила пропагандистская машина СССР".

Умным ответ украинского МИДа, конечно, назвать нельзя. Ведь из него получается, что МИД Израиля ничего не знает об истории Украины, а свое мнение о Бандере и Мельнике формирует, исходя из публикаций давно умершей советской "пропагандистской машины".

Даже упомянутая "пропагандистская машина СССР" подобные заявления делала только в том случае, если сознательно хотела оскорбить другое государство. А потому Банковой уже пора бы разобраться, что же за чиновники в МИДе ведут линию на сознательный разрыв с Израилем.