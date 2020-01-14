В 2017 году индонезийская авиакомпания Lion Air попросила Boeing дополнительно обучить ее пилотов на симуляторах 737 MAX перед началом полетов на лайнере этого класса, однако американский производитель отказал. А его сотрудники обозвали индонезийцев идиотами.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренние документы, опубликованные Boeing 9 января.

В июне 2017 года один из сотрудников Boeing написал своему коллеге послание с оскорбительными выпадами в адрес индонезийцев.

"Теперь этому гребаному Lion Air может понадобиться симулятор для того, чтобы летать на MAX. Может, они тупые? А я теперь должен думать, как все это разрулить! Идиоты", - сказано в письме.

Его коллега на это ответил: "А какого хрена?! Их партнер уже летает на нем!", очевидно, имея в виду малайзийский перевозчик Malindo Air, который стал первым, кто начал коммерческую эксплуатацию 737 MAX.

Через год после этой переписки, в октябре 2018-го, Boeing 737 MAX, принадлежащий авиакомпании Lion Air, упал в Индонезии. Жертвами авиакатастрофы стали 189 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что сотрудники Boeing в переписке между собой называли 737 MAX крайне ненадежным и созданным клоунами под надзором обезьян.

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