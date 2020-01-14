Американская певица Билли Айлиш станет автором главного саундтрэка к новому фильму о Джеймсе Бонде.

Об этом сообщается в Instagram 007.

Отмечается, что композицию "Не время умирать" Айлиш сочинила совместно со своим братом Финнеасом.

Также в Instagram артистки появилась публикация с изображением фирменного знака фильмов о Бонде "007" и подтвердила эти данные.

Уточняется, что Айлиш станет самым молодым исполнителем среди авторов саундтрэков к фильмам "бондианы".

При этом продюсеры фильма Майкл Уилсон и Барбара Брокколи охарактеризовали песню, название которой пока не раскрывается, как "невероятно мощную и трогательную".

Когда состоится релиз песни, также пока не известно. Саундтрек к новым сериям "бондианы" обычно выходит в месяц, предшествующий премьере.

Ранее сообщалось, что машина Джеймса Бонда 60-х ушла с молотка за 6,4 млн долларов.

Также мы писали, что продюсер "бондианы" пообещала, что Джеймс Бонд никогда не станет женщиной.