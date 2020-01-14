Как оказалось, в декабре сильно поправили свое материальное благосостояние не только топ-чиновники, но и получатели средств налогоплательщиков рангом пониже.

В распоряжении редакции "Страны" оказалась одна из страниц зарплатной ведомости помощников народных депутатов Верховной Рады Украины.

Как видно из документа, некоторые помощники в декабре получили гигантские суммы - десятки тысяч гривен, а некоторые и более 100 тысяч.

Так, Ольга Жерегина, оформленная помощницей сразу у двух нардепов (Анастасии Красносельской из "Слуги народа" и Ольги Стефанишиной из "Голоса"), получила 117 815 грн. Жерегина ранее работала в грантовой организации "Пациенты Украины", руководителем которой была в свое время Стефанишина. Отметим, что и Красносельская также выходец из грантовой структуры - Центра противодействия коррупции Шабунина.

109 785 гривен получила Евгения Дзекунова - помощница депутата Александр Матусевича (округ № 86, Ивано-Франковск, "Слуга народа").

57 638 гривен получила Марта Войцеховская, помощница Евгения Пивоварова (округ №175, Харьков, "Слуга народа").

Виктория Горбенко - помощница Сергея Власенко из "Батькивщины" заработала 37 436 гривен.

30705 гривен получил Николай Волкивский, который состоит помощником Сергея Кузьминых, мажоритарщика из 67-го округа в Житомире от "Слуги народа" (он приходится братом Олегу Кузьминых - известному киборгу, командиру батальона 81-й бригады).

Фото: Страна

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