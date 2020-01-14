Украина готова стать операционным партнером Североатлантического альянса и направить военных в Ирак.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с заместителем генсека НАТО по вопросам операций Джоном Манзою, передает правительственный портал.

Кулеба отметил, что планируется отправка 20 украинских военных в поддержку миссии альянса в Ираке после восстановления ее работы.

Вице-премьер также подчеркнул, что приглашение стать операционным партнером миссии свидетельствует о признании НАТО военного опыта и профессионализма Украины. При этом заместитель генсека альянса отметил значимость украинского участия в миссии.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года Кулеба утверждал, что США могут выделить Европе и Украине $1 миллиард, чтобы снизить зависимость от российского газа.

Также мы рассказывали, что США угрожают Ираку заблокировать доступ к его деньгам, если тот потребует вывода американских войск.