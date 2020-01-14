В результате неосторожного обращения с боеприпасами ночью 13 января в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде погиб солдат. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр бригады.

Погибшего военнослужащего звали Виталий Караван.

Скриншот: Facebook/ 56-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада

В связи со смертью солдата начато служебное расследование.

Гибель украинских военных из-за неосторожного обращения с оружием и боеприпасами часто становится темой новостей. Так, "Страна" писала о том, что демобилизированный участник АТО погиб от взрыва гранаты в частном доме в Винницкой области.

Мы также рассказывали, что в результате неосторожного обращения с оружием в Донецкой области погибли сразу двое украинских военных, а еще два человека получили ранения.