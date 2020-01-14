Иранец, который снял и опубликовал видео, на котором запечатлен двойной ракетный удар по самолету "Международных авиалиний Украины", задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для допроса.

Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на заявление КСИР.

Как стало известно, автор видео задержан с целью выяснения всех обстоятельств трагедии. Результаты расследования крушения иранские власти пообещали представить общественности.

Как писала "Страна", во время ракетной атаки Ирана против украинского самолета, в результате которой погибли 176 человек, в небе над Тегераном также находился пассажирский лайнер катарских авиалиний. Однако, судя по всему, иранские диспетчеры сумели согласовать его перемещение с силами ПВО.

Также мы сообщали, что сегодня Верховная Рада опубликовала заявление о крушении самолета МАУ под Тегераном 8 января, в котором содержится требование прозрачного расследования трагедии.