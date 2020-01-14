В одном из ресторанов Винницы состоялось богослужение, в котором епископ новосозданной Православной церкви Украины Симеон (Шостацкий) сослужил католическому епископу вместе с клиром захваченного Симеоном кафедрального собора УПЦ (МП), а также протестантскими пасторами.

Ниже - видео молебна.

Видео: YouTube/ Дмитрий Скворцов

На ролике видно, как ведущий службу римо-католический епископ Леон Дубравский призывает протестантского пастора читать Евангелие. Однако епископ Винницкий ПЦУ Симеон шутливо говорит католику (насколько можно понять): "Раз вы надели очки, то уж читайте". В ответ католический епископ предлагает представителям ПЦУ сослужить ему в качестве хора, отвечающего ведущему богослужебными возгласами.

В молебне также участвуют католический викарий Каменец-Подольской диецезии (куда входит и Винница) Ян Немец и католический епископ Одессы и Симферополя Бронислав Бернацкий.

Отметим, что каноны церкви категорически запрещают православным даже совместную молитву (не говоря уже о службе) с так называемыми инославными. За это и епископы, и простые священники подлежат анафеме (отлучению от церкви).

Однако, как сообщают источники "Страны", в этом ресторане Симеон регулярно отдыхает с управляющим Каменец-Подольской диоцезии Римско-католической церкви Леоном Дубравским.

Ранее "Страна" писала, что Симеон подарил сам себе все здания управления Винницкой епархии.

Мы также рассказывали, как клирик не смог убедить свою епархию поддержать Томос.