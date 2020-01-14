Верховный суд решил привлечь Службу безопасности Украины к участию в деле относительно применения персональных санкций к бизнесмену Сергею Курченко.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, соответствующее решение было принято на судебном заседании в понедельник, 13 января, при рассмотрении дела по иску Курченко к экс-президенту Украины Петру Порошенко о признании противоправным и отмене части указа президента от 14 мая 2018 года о введении Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) персональных санкций. Приложением 1 к решению СНБО Курченко был включен в список физических лиц, к которым применяются санкции.

"Этим решением Верховный суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика, который просил привлечь Службу безопасности Украины в качестве третьего лица, поскольку Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций именно по предложению СБУ", - говорится в сообщении.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 10 февраля 2020 года.

Как сообщалось, Курченко находится в санкционном списке ЕС вместе с экс-президентом Виктором Януковичем, экс-премьером Николаем Азаровым, бывшим главой МВД Виталием Захарченко, экс-генпрокурором Виктором Пшонкой и его сыном Артемом и другими экс-чиновниками. Курченко с февраля 2014 года находится за пределами Украины, где скрывается от следствия. Он объявлен в розыск.

2 мая 2018 года Курченко попал в список санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, что спортивное имущество Курченко в Харькове отошло государству.

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