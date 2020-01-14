В Ираке подверглась ракетному обстрелу американская военная база у города Эт-Таджи. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ближневосточные издания.

База расположена примерно в 30 км к северу от столицы Ирака Багдада. На этой базе дислоцируются американские военнослужащие. О пострадавших пока не сообщается. Также нет подтверждения обстрела самими военными и данных о стрелявших.

Это не первый раз за последнее время, когда по базе бьют ракетами. 29 декабря турецкие СМИ сообщили, что по базе близ Эт-Таджи выпустили несколько ракет.

А 8 января Иран нанес многочисленные ракетные удары по другим американским объектам в Ираке. Удары стали ответом на убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани.