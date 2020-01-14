Верховная Рада намерена законодательно закрепить согласование программной политики государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (МПИУ) с Уполномоченным органом, а также предусматривается запуск эфирного вещания государственного канала на неподконтрольных территориях.

За соответствующий законопроект "О внесении изменений в закон Украины" О системе иновещания Украины "(относительно программной политики и территории распространения)" №2521 в первом чтении проголосовали 231 народный депутат.

Документом предлагаются изменения в закон "О системе иновещания Украины", которые предусматривают запуск эфирного вещания государственного канала на неподконтрольных территориях и приграничных районах.

Предусматривается, что мультимедийная платформа иновещания Украины сможет вещать в цифровом эфире, аналоговом эфире и в кабельных сетях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя, в районах, граничащих с этими временно оккупированными территориями, и в приграничных районах Украины, граничащих с РФ или другими странами, из которых вещают в эфире российские телеканалы и радиостанции (такими территориями есть, например, Беларусь и Молдова).

Согласно пояснительной записке целью принятия законопроекта является "устранение факторов, которые негативно влияют на развитие и системы иновещания Украины".

По словам заместителя главы комитета по гуманитарной и информационной политики и одного из авторов законопроектов Никиты Потураева, изменения в законодательство обеспечат доступ и дополнительные возможности для получения информации о событиях в Украине и мире гражданам, проживающим в районах, граничащих в Российской Федерацией.

Ранее "Страна" разбиралась, нужно ли создавать государственный телеканал для "борьбы за умы" Донбасса, Крыма и России.

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