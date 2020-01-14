Во львовской поликлинике 4-й городской клинической больницы врач не приняла первой женщину с талоном на прием утром 14 января из-за суеверия. Об этом сообщает сайт 032.ua.

По мнению медика, на праздник Маланки, который приходится на этот день, в кабинет надо первым пускать мужчину.

Как передает местный журналист, оказавшийся свидетелем происшествия, пациенты покорились воле медработника и послушно пропустили вперед мужчину, который был записан на более позднее время.

Представитель прессы добавил, что не знает фамилии суеверного врача, так как ожидал приема в очереди под другим кабинетом. А на двери кабинета, в котором работает поклонница сельских обычаев и традиций, было указано две фамилии.

Ранее "Страна" описывала курьез с китайцем, который впервые летел самолетом. Он бросил в двигатель лайнера монеты "на счастье", за что был оштрафован.

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