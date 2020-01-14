Судебные расходы на профессиональную правовую помощь не возмещаются, если во время рассмотрения дела в суде первой инстанции сторона вместе с первым заявлением по сути спора не подала в суд предварительный (ориентировочный) расчет суммы судебных расходов.

Соответствующее положение содержится в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 12 ноября 2019 года по делу № 904/4494/18, пишет Лига.

Истец подал ходатайство о возмещении судебных расходов на профессиональную правовую помощь на представительство интересов КП "Сансервіс".

Большая Палата Верховного Суда отказала в возмещении таких судебных расходов, учитывая следующее.

Во время рассмотрения дела в суде первой инстанции истец вместе с первым заявлением по сути спора не подал в суд предварительный (ориентировочный) расчет суммы судебных расходов, которые он ожидал понести в связи с рассмотрением дела.

Ч. 1 и 2 ст. 124 ХПК определено, что вместе с первым заявлением по сути спора каждая сторона подает в суд предварительный (ориентировочный) расчет суммы судебных расходов, которые она понесла и которые ожидает понести в связи с рассмотрением дела. В случае неподачи стороной предварительного расчета суммы судебных расходов суд может отказать ей в возмещении соответствующих судебных расходов, за исключением суммы уплаченного ею судебного сбора.

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