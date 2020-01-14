После продолжительной болезни скончался известный спортивный журналист и президент Ассоциации спортивных журналистов Украины Михаил Волобуев.

Об этом сообщает сайт Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

В мае Волобуеву исполнилось бы 74 года.

Михаил возглавлял ассоциацию спортивных журналистов Украины с 1999 года. Также он в течение 11 лет работал пресс-атташе НСК "Олимпийский". С 2000 года Волобуев состоял членом Международной ассоциации спортивной прессы. Он входил и в состав Национального олимпийского комитета.

На протяжении всей своей жизни Волобуев страстно увлекался спортом, занимался популяризацией олимпийского движения и достижений украинских спортсменов. Он освещал несколько Олимпийских игр и разные чемпионаты мира и Европы.

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