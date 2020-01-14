По ходатайству Киевской местной прокуратуры №1 Голосеевский районный суд столицы на 2 месяца без права залога арестовал подозреваемого в жестоком нападении на 19-летнюю девушку. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.

Решение суд принял на заседании в понедельник, 13 января. Действия 29-летнего мужчины квалифицировали по ч.2 ст.15 (покушение на совершение преступления) и п.10 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственным удовлетворением половой страсти неестественным способом) УК Украины.

Арестованного подозревают в преступлении, совершенном 7 января 2020 года на улице Лобановского в Голосеевском районе столицы. Мужчина схватил 19-летнюю девушку, которая возвращалась домой с работы. Он хотел изнасиловать ее, однако она оказала сопротивление. Разозленный насильник нанес ей около 15 колото-резаных ран в разные части тела.

Скриншот: Facebook/ kyiv.gp.gov.ua

11 января подозреваемый был задержан. У него изъяли нож и вещи со следами крови.

"Страна" рассказывала об этом нападении и сообщала, что нанесенные девушке преступником раны, к счастью, оказались неглубокими.