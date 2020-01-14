Верховный суд Украины принял решение о том, что дом нельзя подарить без земельного участка, на котором он расположен. Соответствующие положения содержатся в постановлении КГС ВС от 26 декабря 2019 года по делу № 364/515/19, пишет Лига.

В постановлении суда указано, что в Украине действует общий принцип целостности объекта недвижимости с земельным участком, на котором этот объект расположен. Определение правового режима земельного участка находится в прямой зависимости от права собственности на здание и сооружение и предусматривает механизм раздельного правового регулирования нормами гражданского законодательства имущественных отношений, возникающих при заключении сделок относительно приобретения права собственности на недвижимость, и правового регулирования нормами земельного и гражданского законодательства отношений при переходе прав на земельный участок в случае приобретения права собственности на недвижимость.

Исковое заявление мотивировано тем, что между истцом и ответчиком был заключен договор дарения жилого дома, в соответствии с которым истец получил в собственность жилой дом.

Жилой дом расположен на земельном участке площадью 0,0945 гектар для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений. Стороны договорились о передаче земельного участка в собственность истцу после изготовления технической документации.

Поскольку даритель отказывается совершать любые действия для переоформления и передачи в собственность истцу земельного участка на котором расположен жилой дом, истец просил признать за ним право собственности на земельный участок и взыскать судебные расходы.

Решением местного суда иск удовлетворен, признано за истцом право собственности на земельный участок.

Решение суда первой инстанции мотивировано тем, что приобретя право собственности на жилой дом, расположенный на обжалованном земельном участке, истец одновременно приобрел право и на земельный участок, на котором расположенный дом.

Истец исчерпал все возможные средства решения вопроса оформления права собственности на земельный участок, на котором расположен принадлежащий ему жилой дом в досудебном порядке, а ответчик уклоняется от добровольного решения вопроса переоформления права собственности истца не земельный участок, потому нарушенное право истца подлежит защите.

Определением апелляционного суда апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение местного суда оставлено без изменений.

Кассационный гражданский суд Верховного Суда согласился с решениями судов предыдущих инстанций.

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 377 ГК (в редакции, действующей на время возникновения спорных правоотношений) к лицу, которое приобрело право собственности на жилой дом (кроме многоквартирного), здание или сооружение, переходит право собственности, право пользования земельным участком, на котором они размещены, без изменения его целевого назначения в объеме и на условиях, установленных для предыдущего землевладельца (землепользователя). Размер и кадастровый номер земельного участка, право на который переходит в связи с переходом права собственности на жилой дом, здание или сооружение, являются существенными условиями договора, который предусматривает приобретение права собственности на эти объекты (кроме многоквартирных домов).

В соответствии с ч. 1 ст. 120 ЗК (в редакции, действующей на время возникновения спорных правоотношений) в случае приобретения права собственности на жилой дом, здание или сооружение, находящиеся в собственности, пользовании другого лица, прекращается право собственности, право пользования земельным участком, на котором расположены эти объекты. К лицу, которое приобрело право собственности на жилой дом, здание или сооружение, размещенные на земельном участке, который находится в собственности другого лица, переходит право собственности на земельный участок или его часть, на котором они размещены, без изменения его целевого назначения.

Указанные нормы закрепляют общий принцип целостности объекта недвижимости с земельным участком, на котором этот объект расположен. Согласно этим нормам определение правового режима земельного участка находится в прямой зависимости от права собственности на здание и сооружение и предусматривает механизм раздельного правового регулирования нормами гражданского законодательства имущественных отношений, возникающих при заключении сделок относительно приобретения права собственности на недвижимость, и правового регулирования нормами земельного и гражданского законодательства отношений при переходе прав на земельный участок в случае приобретения права собственности на недвижимость.

Таким образом, по общему правилу, закрепленному в ч. 4 ст. 120 ЗК, лицо, которое приобрело право собственности на здания или сооружения, или их части становится владельцем соответствующего земельного участка, или его части на тех же условиях, на которых он принадлежал предыдущему владельцу, если иное не предусмотрено в договоре отчуждения недвижимости.

Напомним, что в Верховном суде назвали условия, когда договор дарения жилого дома признают недействительным.

Также мы писали о том ,что украинским должникам запретили переписывать или дарить свое имущество.