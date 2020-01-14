Известная украинская певица Светлана Лобода, которая поздравила поклонников с Новым годом верхом на лошади, опубликовала фото в обнимку с бородатым мужчиной. Иллюстрации она разместила на своей странице в Instagram.

Фото звездная певица подписала цитатой Водяного из м/ф "Летучий корабль": "а мне летать...а нам летать охота".

Судя по снимку, Светлана продолжает нежиться в теплых краях у моря, куда отправилась еще на Рождество.

Многие поклонники узнали в мужчине знаменитого дизайнера Анзора Тетрадзе, который шил свадебное платье Джамале и с которым Лободе уже давно приписывают роман.

Похоже, "суперзвезда" не скрывает свои отношения с известным модельером грузинского происхождения. В октябре вместе с ним она посещала Киев. По всей видимости, пара путешествует на частном самолете.

Ранее Лобода порадовала поклонников в сети откровенным снимком, где она сидит, прикрыв обнаженное тело простыней.

Также мы писали, что Лобода снялась в клипе фронтмена Rammstein, сыграв роковую женщину. В клипе Лобода сыграла работницу фабрики по производству посуды из стекла. По сюжету, она бьет своего начальника Линдеманна по голове пепельницей.