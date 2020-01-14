В сети интернет появилось новое видео, на котором, вероятно, показано поражение самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном 8 января. Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны".

"Пользователь Твиттера Behnam Gholipour опубликовал видео, где видно, что по украинскому самолету попадает две ракеты. Одна попала по самолету. И вторая прилетела примерно через 25 секунд. То есть, почти через полминуты.

О двух ракетах говорилось с самого начала. И это тем более странно, с учетом официальной версии, что оператор ПВО принял украинский самолёт за крылатую ракету".

Член группы Bellingcat Джанкарло Фиорелла написал в своем микроблоге, что видеозапись пока верифицируется. По его словам, на записи стоит странная дата 2019.10.17. Она может быть неправильной, поэтому важно установить и дату съемки, и месторасположение снимавшего.

Скриншот: Тwitter/gianfiorella

Видео подтверждает данные американских спецслужб и информацию западных СМИ. Ранее "Страна" цитировала их сообщение, согласно которому перед крушением украинского лайнера спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет.

Мы также показывали видеореконструкцию крушения самолета МАУ в соответствии с версией о ракетном ударе.