Во вторник, 14 января, цены на нефть растут после резкого спада неделю назад, Brent достигла уровня $64,58 за баррель. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Позитивный настрой трейдеров связан, в частности, с приближающейся датой подписания Вашингтоном и Пекином промежуточного торгового соглашения, пишет MarketWatch. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 МСК во вторник составила $64,58 за баррель, что на $0,38 (0,59%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,13 (0,22%) - до $58,21 за баррель. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что США и Китай по-прежнему планируют подписать соглашение и обнародовать его детали 15 января.

По данным китайского издания South China Morning Post, условия соглашения предусматривают закупку Китаем в США энергоносителей на сумму более $50 млрд в течение двух лет. Ослабление опасений трейдеров, связанных с геополитической ситуацией на Ближнем Востоке, вернуло фокус внимания к базовым для нефтяного рынка факторам.

"К несчастью для "быков", фундаментальные факторы в первой половине текущего года вряд ли будут слишком конструктивными. Нефтяной рынок ждет существенный избыток предложения, что означает потенциальное снижение цен", - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING.

Как сообщала "Страна", на прошлой неделе цена нефти пошла на спад из-за обострения в Ираке и Иране.

Ранее "Страна" писала, чем закончилась история со снижением цен на бензин и почему заправщики вновь могут их поднять.