Кабинет министров продлил до 1 января 2021 года процедуру замены удостоверений лицам, пострадавшим в результате катастрофы на ЧАЭС и другим категориям граждан.

Соответствующее постановление №1129 от 27 декабря 2019 года опубликовано на правительственном портале.

Документ Кабмина вносит изменения в постановление №551 от 11 июля 2018 года.

"Внести изменение в пункт 7 постановления Кабинета министров Украины от 11 июля 2018 №551 "Некоторые вопросы выдачи удостоверений лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, и другим категориям граждан", заменив в абзаце четвертом цифры "2020" цифрами "2021", - сказано в постановлении.

Удостоверения должны поменять следующим лицам:

пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы (категория 1);

участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (категории 2 и 3);

потерпевшим в результате Чернобыльской катастрофы (категория 2) из числа пострадавших от радиационного облучения при иных обстоятельствах не по собственной вине.

Замена удостоверений проводится в связи с утверждением их нового образца. Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям правительство поручило провести замену до 1 января в 2021 года.

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