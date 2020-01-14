Во вторник, 14 января, безналичный курс доллара откатили после временного скачка: ровно на те же 8 копеек, на которые он поднялся вчера после технического сбоя в программном комплексе Bloomberg (в нем идет валютная торговля). Межбанк закрылся в рамках 23,98-24,0 грн/$, сообщил "Стране" начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. На протяжении дня котировки поднимались до 24,06 грн/$, и откатывались ниже 24,0 грн/$.

Средние ценовые коридоры наличной американской валюты в кассах сузились на 5 копеек: на продаже - до 24,15-24,20 грн/$, на покупке - до 23,70-23,80 грн/$. Также на 5 копеек уменьшились расценки нелегальных валютных менял - до 24,0-24,10 грн/$.

Удешевление доллара объяснили успешным размещением Минфином гривневых облигаций внутреннего госзайма. Чиновники заявили о продаже всего нового выпуска целиком, и о привлечении в бюджет 6 млрд грн. Спрос на бумаги вчетверо превысил объем эмиссии, и составил 25,2 млрд грн, а ставка опустилась до 9,88% годовых.

"Сегодняшние валютные торги прошли с оглядкой на проходящий первый в году аукцион ОВГЗ: и продавцы и покупатели заняли выжидательные позиции, что в итоге привело к небольшому преобладанию спроса над предложением валюты", - прокомментировал влияние долгового рынка на валютный директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Большую часть нового выпуска ОВГЗ выкупили иностранцы. Они начали конвертировать доллар под выкуп гособлигаций еще с пятницы, 10 января, и продолжили сегодня.

"Кому-то нужно было продавать доллар, а у кого-то гривна осталась с недавнего погашения старого выпуска гособлигаций на прошлой неделе (на 5,8 млрд грн). Все зависит от покупателя", - уточнил ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Общий объем торгов на межбанке казначеи оценили в объеме до $180 млн. Национального банка на торгах не было, он наблюдал за ситуацией со стороны. Если в числе продавцов доллара отмечали нерезидентов и экспортеров, то из общей массы покупателей выделяли банки.

"Они закрывали свои позиции. Не все ожидали такого большого спроса на ОВГЗ", - признал Невмержицкий.

Размещение гособлигаций продолжит влиять на валютный рынок и завтра.

"Думаю, что валютные продажи под выкуп облигаций продолжатся и в среду. Скорее всего, 15 января межбанк будет открываться в рамках 23,95-24,0 грн/$. Дальнейшее же курсовое движение во многом будет зависеть от регулятора", - спрогнозировал Юрий Гриненко.

Ранее "Страна" разбиралась, почему вновь упала гривня и почему все ждут завтрашнего аукциона по облигациям.

Также мы писали о том, что курс доллара немного подняли в субботу, но шла подготовка к откату в понедельник.