Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство о возможном завладении госсредствами бывшим президентом Петром Порошенко по заявлению 11 депутатов Верховной Рады. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на в материалы суда.

Отмечается, что 17 декабря 2019 года 11 депутатов Верховной Рады обратились в НАБУ с депутатским обращением, в котором сообщили о возможном совершении преступлений Порошенко и лицами из его окружения, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Указано, что заявление было получено представителями НАБУ 18 декабря, но сведения о возможных преступлениях не были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Вместе с этим, 9 января суд обязал НАБУ внести ведомости в ЕРДР и открыть дело.

Как сообщала "Страна", ГБР перенесло допрос экс-президента Петра Порошенко по делу о госизмене во время подписания Минских соглашений на 24 января. В то же время по другим делам Порошенко назначены допросы и в другие дни января. Его ждут следователи также 9, 16 и 23 января. Отметим, что с 1 января в Украине уже не действует депутатская неприкосновенность. И Порошенко, в случае неявки на допрос, может быть доставлен принудительно.

Ранее "Страна" опубликовала заявление юриста Андрея Портнова в ГБР о госизмене Порошенко. Напомним, Порошенко уже выплатил Портнову 3500 гривен судебных издержек за ложь о госизмене.