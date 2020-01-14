Кабинет министров Украины внес в парламент проекты законов об учете трудовой деятельности работника в электронной форме и о судоустройстве и статусе судей, в которых предлагается внедрить трудовые книжки в электронной форме.

Об этом свидетельствует статус документов №2686 и 2687 от 27 декабря.

В первом законопроекте правительство изменило перечень документов, подаваемых работником при приеме на работу. В случае принятия проекта при заключении трудового договора трудовую книжку станут предоставлять только при ее наличии. Также им вводится учет трудовой деятельности в электронной форме. Стаж будет фиксироваться в списке застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Второй законопроект №2687 о судоустройстве и статусе судей касается трудовых книжек судей. Согласно ему, из перечня документов, подаваемых кандидатами на должность судьи и кандидатами в члены Высшей квалификационной комиссии судей, исключена копия трудовой книжки.

После принятия законы вступят в силу одновременно.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что будут указывать в электронных реестрах, которые придут на смену трудовым книжкам.

Напомним, правительство запустило в работу законопроект, который отменит обязательность трудовых книжек, еще в начале октября.