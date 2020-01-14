Верховная Рада приняла заявление, в котором призывает исламскую республику Иран взять на себя полную ответственность за сбивание пассажирского самолета МАУ из 176 людьми на борту и выплатить все компенсации. Заявление было принято на заседании Верховной Рады 14 января.

В постановлении №2726 говорится, что "Верховная Рада ожидает официальные извинения исламской республики Иран за сбивание украинского самолета и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Иран признать свою полную ответственность". Также Верховная Рада обращается в органы государственной власти Украины с призывом в полной мере информировать общество о результатах расследования катастрофы.

В заявлении Рада призывает мировое сообщество и международные организации "поддержать Украину в ее настаивании о проведении расследования, установления всех виновных, их надлежащего наказания, возвращения тел погибших и осуществления иранской стороной всех компенсационных выплат".

Отмечается, что сбитие самолета над Тегераном свидетельствует о проблеме в организации авиадвижения гражданских самолетов над территорией Ирана, потому Международная организация гражданской авиации должна оценить риски полетов гражданской авиации для предотвращения подобных трагедий.

В постановлении парламента также говорится о необходимости "проведения прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии" и призывает руководство Ирана к сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран–Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В Боинге было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.

Напомним, у Зеленского считают, что украинский Боинг в Иране могли сбить умышленно.

Также мы писали о том, что в Украине знали, что самолет МАУ сбила ракета, но решили не критиковать Иран.