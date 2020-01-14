15 января парламент вновь попробует принять законопроект о легализации азартных игр. Профильный комитет уже закончил работу над законопроектом и готов вынести его в сессионный зал для голосования в первом чтении.

Напомним: в конце прошлого года Рада зарубила проект о легализации игорного бизнеса. Причем, возникли подозрения, что депутаты, в том числе, и от монобольшинтва, попросту саботировали голосование. И к этому, якобы, могли приложит руку представители нелегального игорного бизнеса, которые не хотят никакой легализации и заинтересованы сохранить все как есть.

Именно по этой причине, чтобы "вырубить" нелегалов и лишить из финансовой подпитки, власти в конце прошлого года устроили зачистку рынка игорных заведений.

Параллельно профильный комитет Рады начал работу над законопроектом по легализации с нуля. В парламенте появился новый проект депутата от СН Дарьи Володиной. Володину, как рассказали источники "Страны", Зеленский поставил «куратором» вопроса легализации игорки, отодвинув от этой темы главу фракции Давида Арахамию. Последнего обвиняли в лоббировании интересов букмекерского бизнеса, в частности, компании "Пари матч". Правда, и саму Володину в кулуарах Рады связывают с главой МВД Арсеном Аваковым, котрого неоднократно обвиняли в крышевании нелегального бизнеса (сам он это отрицает).

"Страна" уже подробно писала о нововведениях, прописанных в проекте Володиной.

Там, в частности, предлагалось ограничить казино размещение исключительно пятизвездочными гостиницами, разрешить играть в азартные игры не с 18 лет, а только с 21 года. Также убирались пункты, которые откровенно лоббировали интересы букмекеров (количество лицензий строго под число существующих контор и более низкая, по сравнению с другими видами игорного бизнеса, стоимость лицензий).

Как рассказывала "Стране" руководитель общественного объединения "Поддержка легализации игорного бизнеса в Украине" (она также работает в профильном комитете Рады как эксперт) Елена Мочалова в итоге комитет должен был взять в работу два проекта — Дубинского и Володиной — и уже в них вносить правки. Еще пару дней назад Мочалова была настроена по поводу нового законопроекта достаточно оптимистично. Хотя профильная среда и тогда критиковала все проекты — сетовали, в первую очередь, на неподъемные цены на лицензии.

Но сейчас оптимизм пропал и у Мочаловой.

"Закон о легализации игорного бизнеса завтра будут голосовать в Раде. Комитет принял. Закон конченый", — написала она на своей странице в Facebook.

"Текст законопроекта на 99,9 процентов идентичен тому, который провалила Рада в декабре. Изменили только минимальный возраст игрока — с 18 до 21 — года и требование относительно мест размещения букмекерских пунктов. Теперь только в гостиницах", — говорит президент Ассоциации игровой индустрии Украины Ирина Сергиенко.

Также, по словам Мочаловой, появилось изменение, по сравнению с предыдущей версией, о том, что залы игральных автоматов не будут размещаться в отдельных помещениях.

Для казино предусмотрено размещения только в гостиницах 5 звезд и минимальная площадь от 500 квадратных метров.

Для букмекеров возможна деятельность как в конторах, так и в сети интернет.

Для игровых автоматов появилось ограничение по количеству — до 40 тысяч на всю страну и только в гостиницах (трех, четырех- и пятизвездных).

Для лотерей предусмотрено три лицензии (было несколько вариантов, в том числе, и с одной лицензией).

В тексте доработанного законопроекта появился также новый раздел о наказаниях за нарушения правил ведения азартного бизнеса. Так, за прием лотерейных ставок от лиц младше 18 лет игорщикам светит штраф до 200 необлагаемых налогом минимумов, а а повторное нарушение — до 500 минимумов.

Участие в игре, организованной без лицензии, грозит гражданам штрафом от 30 до 300 необлагаемых минимумов. А игорщики, работающие незаконно, и вовсе могут сесть в тюрьму на срок от 5 до 8 лет.

Правоохранители, которые крышуют игорщиков или не пресекают их незаконную деятельность, могут отправиться за решетку на 7-10 лет.

Правда, не исключено, что еще какие-то правки появятся во время обсуждения сессионном зале, а также в варианте ко второму чтению (если этот проект утвердят в первом чтении).