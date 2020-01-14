Скандальный телеведущий Евгений Киселев, недавно работавший на телеканале "Прямой", в январе начинает работать на телеканале "Украина 24", который принадлежит Ринату Ахметову. Об этом сообщил Telegram-канал Klymenko Time.

"Не Соколовой единой. Евгений Киселев, зашкварившись на "Прямом", тоже перешел на "Украина 24" Рината Ахметова. Ждем Ганапольского через месяц-второй, 100%", – говорится в сообщении.

Известно, что авторская программа журналиста "Реальная политика с Евгением Киселевым" стартует 19 января. Эфир будет проходить по воскресеньям в 21:00.

Фото: t.me

1 ноября Евгений Киселев 1 ноября выложил программу "ПонаУехавшие" о русских эмигрантах в Украине на своем YouTube-канале. Он написал пост об этой программе в Facebook и один из читателей задал вопрос о том, почему в программе не было журналиста Аркадия Бабченко. На это Киселев ответил, что Бабченко уехал из Украины.

Ранее журналист заявил о прекращении работы в качестве ведущего на телеканале "Прямой".

Он вернулся к формату интервью на "Радио НВ", главред которго Валерий Калныш отмечал, что Киселеву благодаря опыту будет легко разговорить своих собеседников, не обязательно политиков.