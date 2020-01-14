В Киеве, в одном из домов на улице Архитектора Вербицкого в ванной погиб ребенок, которому на момент смерти был всего год и 9 месяцев. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Происшествие случилось 14 января. Как предварительно установила полиция, мать малыша оставила его одного в ванной комнате и отлучилась. Когда она вернулась, ребенок не подавал признаков жизни.

Женщина вызвала скорую помощь, однако приехавшим врачам оставалось лишь констатировать смерть. Также на место происшествия прибыли правоохранители. Они выясняют все подробности происшествия.

К сожалению, оставленные взрослыми в ванной дети гибнут не в первый раз. "Страна" рассказывала о случае в Изюме Харьковской области, где при сходных с описанными обстоятельствах умерла двухлетняя девочка.

Также мы писали о трагедии в Краматорске, где семимесячный ребенок утонул во время купания в ванной со своим братиком-близнецом.