"Скучал я, а не спал". Нардеп от "Слуги народа" задремал на заседании Рады. Видео
Народный депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Игорь Васылив задремал на рабочем месте во время заседания парламента. Видео с инцидентом опубликовал 14 января в Facebook журналист Александр Гончаров.
На кадрах, сделанных журналистом, видно, что депутат спит полулежа, а потом просыпается и трет лицо.
В комментариях к видео Васылив написал, что он "скучал, а не спал", но ему не поверили.
Видео: facebook.com
Фото: facebook.com
Напомним, что нардеп Александр Дубинский приходил в парламент в футболке с принтом: "Каких тебе еще, блдь, реформ не хватает?".
Также мы писали о том, что "Слуга народа" Стефанчук-младший засыпал в Раде, но его разбудил Юзик.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.