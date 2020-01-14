Народный депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Игорь Васылив задремал на рабочем месте во время заседания парламента. Видео с инцидентом опубликовал 14 января в Facebook журналист Александр Гончаров.

На кадрах, сделанных журналистом, видно, что депутат спит полулежа, а потом просыпается и трет лицо.

В комментариях к видео Васылив написал, что он "скучал, а не спал", но ему не поверили.

Видео: facebook.com

Фото: facebook.com

Напомним, что нардеп Александр Дубинский приходил в парламент в футболке с принтом: "Каких тебе еще, блдь, реформ не хватает?".

Также мы писали о том, что "Слуга народа" Стефанчук-младший засыпал в Раде, но его разбудил Юзик.