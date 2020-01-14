Министры Кабмина резко увеличили свои оклады за счет премий, материальной помощи на решение вопросов оздоровления и социально-бытовых проблем, получив за декабрь до 400 тысяч гривен зарплаты.

Все заработанные средства в одном графике представили "Украинские новости".

Так, премьер-министр Алексей Гончарук заработал 76 тыс. гривен. Зарплата министра юстиции Дениса Малюськи составила 226 тыс. гривен, его замов - от 90 тыс. до 153 тыс. гривен. Министр обороны Андрей Загороднюк получил 97,2 тыс. гривен, его заместители - от 120,6 тыс. гривен, а госсекретарь - 214,5 тыс. гривен.

Зарплата министра соцполитики Юлии Соколовской составила - 217 тыс. гривен, ее заместителей -от 65,4 тыс. до 168 тыс. гривен, госсекретаря - 60,3 тыс. гривен. Министр культуры Владимир Бородянский заработал 112,9 тыс. гривен, его замы от 139 тыс. до 405 тыс. гривен, госсекретарь - 497,7 тыс гривен.

Министр по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заработала 159 тыс. гривен, ее замы - от 55 тыс. до 205 тыс. гривен, госсекретарь - 151 тыс. гривен. Заработная плата министра иностранных дел Вадима Пристайко составила 234 тыс. гривен, его замов - от 45 тыс. гривен до 96 тыс. гривен, госсекретаря - 128 тыс. гривен. Зарплата министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета составила 17,5 тыс. гривен.

Также отличились министр соцполитики Соколовская, которая в декабре получила 217 тысяч гривен и глава Минюста Малюська, который выписал себе премий почти на дюжину окладов.

Уже завтра, 15 января, министров "слуги народа" вызовут "на ковер" из-за огромных премий. Часть нардепов требует их увольнения.