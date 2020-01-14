В МИД Израиля осудили чествование идеологов украинского националистического движения, а также лиц, ответственных за убийство евреев во время Холокоста и участников погромов. В то же время МИД Украины ответил, что страна решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями. "Страна" приводит заявления двух сторон.

Так, в заявлении МИД Израиля говорится, что "лица, ответственные за убийство евреев во время Холокоста и в погромах, а также антисемитские идеологи Украинского национального движения в последнее время стали предметом публичного чествования в Украине.

В ответ на это и на огласку в украинской прессе израильское министерство иностранных дел выражает осуждение этих явлений и отмечает следующее: сохранение памяти о Холокосте и борьба с антисемитизмом - включая чествования антисемитов и убийц евреев - не является внутренним делом ни одной другой страны. Наоборот, это основная обязанность и ответственность каждого израильского дипломата. Это является проявлением общего нравственного долга перед Израилем и его многими союзниками по всему миру".

Фото: facebook.com/IsraelinUkraine

По словам украинских дипломатов, важнейшими направлениями государственной политики Украины будут оставаться "сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста в Украине, восстановление исторической справедливости, в т.ч. в отношении тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память в угоду своим интересам опозорила пропагандистская машина СССР.

Еще раз подчеркиваем, что цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования памяти всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков".

Фото: mfa.gov.ua

Ранее Польша жестко раскритиковала МИД Украины за слова о Бандере.

Напомним, ранее послы Польши Бартош Цихоцкий и Израиля Джоэл Лион выступили с совместным заявлением, в котором назвали оскорбительным чествование в Украине сторонников этнических чисток. Дипломатов встревожило, что в чествовании принимают участие представители власти, в частности Киевская городская государственная администрация и Львовский областной совет.

Также "Страна" писала о том, что дочь Ирины Фарион ответила послам Израиля и Польши по поводу их претензий к националистам.