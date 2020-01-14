Подозреваемого в убийстве Окуевой Редькина оставили под стражей на 60 суток
14 января Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Амину Окуевой Игорю Редькину. Его оставили под стражей на 60 суток, до 11 марта 2020 года.
Прокуроры просили два месяца ареста на время досудебного следствия. Адвокаты просили в этом ходатайстве отказать. Также защита просила провести заседание без журналистов, в закрытом режиме, но суд отказал.
Адвокаты будут обжаловать решение суда первой инстанции.
Игорь Редькин. Фото: Hromadske
Ранее "Страна" первой назвала фамилию задержанного. По информации наших источников в прокуратуре Киевской области, по версии следствия, Игорь Редькин организовал преступную группировку киллеров совместно с двумя подельниками-киевлянами: 32-летним Сергеем Веремийчуком и 32-летним Павлом Липским (по данным полиции, все они свою вину отрицают). Группировка была организована по образцу бригад 90-х годов.
На заседании адвокат подтвердил, что сейчас Редькин проходит по делу об организации двух умышленных убийств.
Амина Окуева воевала в добробатах и была волонтером во время АТО. Ее расстреляли под Глевахой в Киевской области 30 октября 2017 года. Убийц не могли отыскать более двух лет. 12 января о задержании вероятного убийцы 12 января сообщил глава МВД Арсен Аваков.
При этом полиция заявляла, что заказчики пока не установлены.