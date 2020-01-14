14 января Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Амину Окуевой Игорю Редькину. Его оставили под стражей на 60 суток, до 11 марта 2020 года.

Прокуроры просили два месяца ареста на время досудебного следствия. Адвокаты просили в этом ходатайстве отказать. Также защита просила провести заседание без журналистов, в закрытом режиме, но суд отказал.

Адвокаты будут обжаловать решение суда первой инстанции.

Игорь Редькин. Фото: Hromadske



Ранее "Страна" первой назвала фамилию задержанного. По информации наших источников в прокуратуре Киевской области, по версии следствия, Игорь Редькин организовал преступную группировку киллеров совместно с двумя подельниками-киевлянами: 32-летним Сергеем Веремийчуком и 32-летним Павлом Липским (по данным полиции, все они свою вину отрицают). Группировка была организована по образцу бригад 90-х годов.

На заседании адвокат подтвердил, что сейчас Редькин проходит по делу об организации двух умышленных убийств.

Амина Окуева воевала в добробатах и была волонтером во время АТО. Ее расстреляли под Глевахой в Киевской области 30 октября 2017 года. Убийц не могли отыскать более двух лет. 12 января о задержании вероятного убийцы 12 января сообщил глава МВД Арсен Аваков.

При этом полиция заявляла, что заказчики пока не установлены.