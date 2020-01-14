Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил правительственные премии журналистам в День печати, 13 января. На торжественной церемонии глава правительства обратился к собравшимся и поздравил их со Старым новым годом, процитировав русского драматурга и писателя Антона Чехова, которого называет любимым писателем, пишет Дождь.

"Новый год - такая же дрянь, как и старый, с той только разницей, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже. По-моему, при встрече нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубийство. Не надо забывать, что чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена, больше ребят, меньше денег", - прочитал Медведев. Это цитата из святочного рассказа Антона Чехова "Ночь на кладбище".

Напомним, что Медведев цитировал монтера из Ильфа и Петрова, рассказывая о газовых переговорах Украины и России.

Также премьер Медведев называл глупостью слова американского генерала о прорыве ПВО России под Калининградом.