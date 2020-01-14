В Украине продолжается скандал с огромными зарплатами Кабмина - на этот раз министров.

Чиновники, которые руководят самой бедной страной Европы с мизерным уровнем соцстандартов, выписывают себе многотысячные премии, материальную помощь на жилье и оздоровление. Хотя они в целом и так небедные люди.

В целом их зарплаты за один только месяц года - декабрь - составляют сотни тысяч гривен.

Вчера мы рассказывали, сколько задекларировали замы министров. Рекордсменом по зарплатам оказался Минкульт Владимира Бородянского, где один из чиновников получил полмиллиона гривен.

Сегодня история продолжилась. СМИ выяснили суммы, которые получали главы министерств.

Для кого еще в правительстве наступил "конец эпохи бедности" - разбиралась "Страна".

Четые "золотых" министра

Зарплаты некоторых министров в декабре превысили двести тысяч гривен "грязными" - то есть до вычета налогов.

Это глава МИД Вадим Пристайко, шеф Минюста Денис Малюська, Минэкономики Тимофей Милованов и, что самое интересное - глава Минсоцполитики Юлия Соколовская. Чиновница, которая вроде бы должна решать вопросы бедности в стране.

"Украинские новости" выяснило, что зарплата Пристайко за декабрь составила 234 тысячи гривен. Из них более ста тысяч главный дипломат страны выписал себе на лечение и решение материально-бытовых проблем. И более 70-ти - премии за последние три месяца.

Разумеется, эти премии и доплаты выписывает себе сам министр - как глава своего ведомства.

У замов Пристайко зарплата колеблется от 40 до 80 тысяч, исключение составил госсекретарь министерства Андрей Заец, получивший 128 тысяч.

Еще один "двухсоттысячник" - Денис Малюська, возглавляющий Минюст. Его декабрьская зарплата составила 226 тысяч. Из них львиная доля - 190 тысяч - премия за три месяца службы, которую министр решил себе подарить в конце года.

При этом почти все замы главного юриста страны получили больше ста тысяч. Зарплата первого замминистра Евгения Горовца составила 153 011 гривен, заместителей Александра Банчука - 139 344 гривны, Виталия Василика - 90 058 гривен, Андрея Гайченко - 127 428 гривен, Валерии Коломиец - 134 861 гривну, Ивана Лищины - 144 625 гривен и Ольги Онищук - 138 845 гривен.

Третий - министр экономики Тимофей Милованов. Он в декабре получил 222 592 грн. Из них - почти 150 тысяч премии за ноябрь и декабрь.

Замы Милованова тоже не остались в накладе - у них в декабре были просто огромные выплаты.

Зарплата первого заместителя министра Павла Кухты составила 288 772 гривны, зама Тараса Высоцкого – 267 108, Светланы Панаиотиди – 278 180 гривен, Дмитрия Романовича – 282 581, Тараса Качки – 199 151 гривну, Сергея Николайчука – 315 018 гривен, Юлии Свириденко – 280 942 гривны, исполняющего обязанности госсекретаря Александра Черныха – 172 468 гривен (из них "надбавка за выполнение особо тяжелой работы" – 102 500 гривен).

Четвертая - глава Минсоцполитики Юлия Соколовская и ее 217 тысяч за декабрь. Из них более 80 тысяч премии (снова за три месяца) и еще без малого 100 тысяч - на оздоровление и решение материально-бытовых проблем.

Трое замов Соколовской получили более ста тысяч. Это Наталья Ненюченко (131 487 грн), Олег Коваль (168 144 грн), и зам по евроинтеграции Сергей Нижинский (166 842 грн).

Как правило, весь этот бешеный рост - что у шефов, что их замов - достигался за счет премий и материальной помощи, которая почему-то массово выплачивалась в конце года (видимо, таким образом ударными темпами доосваивался годовой бюджет министерств).

Сами же должностные оклады министров довольно скромные - в районе 16 тысяч у Соколовской и Малюськи, и 3000 - у Пристайко. Остальное - это надбавки, а также указанные выше супер-премии.

Другие зарплаты

Остальные члены Кабмина были чуть поскромнее.

Из тех, кто заработал больше ста тысяч гривен - это министр ветеранов Оксана Коляда (159 тысяч), глава Минкульта Владимир Бородянский (112 тысяч) и немного не дотянувший до "сотки" шеф Минобороны Андрей Загороднюк (97 тысяч).

При этом большую часть вознаграждения Загороднюка составила выписанная им самим себе премия - почти 75 тысяч.

Зато "озолотились" замы министра обороны: у первого зама Ивана Руснака оказалось 148 186 гривен, заместителей Анатолия Петренко – 137 357, Алексея Марценюка – 120 633, Алины Фроловой – 122 284, Александра Полищука – 129 220.

А у экс-госсекретаря Минобороны Александра Дубляна за 17 дней, включая компенсацию, неиспользованный отпуск, премию и индексацию получились астрономические 214 504 гривны. То есть он вполне может претендовать на вхождение в "высшую лигу".

Самым скромным оказался министр Кабмина Дмитрий Дубилет: он в декабре получил лишь оклад в 17 тысяч гривен.

При этом зарплата премьер-министра Алексея Гончарука составила 76 тысяч гривен.

Похожую сумму - только в долларах (79 тысяч) - кстати, получает глава "Укрпочты" Игорь Смелянский. Как выяснили журналисты, это меньше, чем у руководителя почтовой службы США Меган Бреннан (55 тысяч долларов).

Но руководители госпредприятий - это уже другая история.

Реакция в "Слуге народа"

Еще до публикации второй порции космических зарплат, в Раде решили вызвать министров и их замов на ковер - чтобы они объяснили, с чего вдруг решили под конец года выплатить себе премии за последние 2-3 месяца.

Это по сути главный вопрос к топовым чиновникам.

Встречу, которая, по сведениям "Страны", состоится 15 января, собирает спикер парламента Дмитрий Разумков.

Среди депутатов от партии власти тоже звучит недовольство, которое уже выссказывают в открытую.

"О заоблачных зарплатах некоторых чиновников и руководителей госкомпаний я говорила давно.

Но, здесь главное не только то, кто получает такие неадекватные выплаты. Здесь надо разбираться, кто позволяет это делать! Поскольку при любой чрезмерной зарплате есть чье-то прямое / косвенное разрешение / согласование.

Важно разбираться, кто именно и зачем позволяет такие чрезмерные выплаты чиновникам и руководителям госкомпаний", - написала нардеп Ирина Верещук.

Прокомментировал проблему и Тимофей Милованов.

Он заявил, что зарплаты его замов безусловно высокие по украинским меркам. Однако без этого нельзя нанять на работу профессионалов.

"На зарплату 18 тыс. грн или 12 тыс. грн я не могу взять человека, который будет проверять финансовые планы государственных предприятий, на которых воруют миллионы долларов. Мне нужны профессионалы. Я прошу разрешить обществу поднять зарплаты государственным служащим, не себе, а государственным служащим", - сказал он 14 января, на пресс-конференции в Киеве.

Интересно, что просивший поднять зарплату "не себе" Милованов по итогу в декабре получил "грязными" больше 200 тысяч, из которых 150 000 - это премия.

Сколько платят рядовым работникам

Вчера "Страна" изучала, сколько получают простые работники учреждений, которые входят в орбиту Минкульта - ведомства с наиболее раздутыми зарплатами.

Вышло по итогу, что нижний порог зарплат для - это нищенские 3-5 тысяч гривен, причем на полный день и с требованием определенной квалификации (музейный работник, библиотекарь).

То есть разница в заработке с руководством министерства составляет 50-100 раз.

На сайте министерства юстиции "Страна" отыскала вакансии с окладом 7-14 гривен плюс надбавки (хотя, очевидно, премии в 150 тысяч таким служащим никто не выпишет).

Так, в Минюсте, начальник отдела консолидированной отчетности бухгалтерской службы может претендовать на 12 тысяч гривен. Аналитик в департамент по вопросам банкротства - 14 тысяч.

Начальник отдела в Департамента экспертного обеспечения правосудия - те же 14 тыс. Замначальника отдела - 10 тысяч.

Главный специалист отдела в Минюсте может претендовать на 9600 грн. А простой спецалист - 7500.

Зарплаты с надбавками выглядят немного иначе. Как рассказали "Стране" источники из ведомства Милованова, рядовой специалист в Минэкономики получает 10-15 тысяч уже с доплатами. У начальников отделов зарплаты на 3-5 тысяч больше.

"Все знают, что у руководства доходы намного выше. Доплаты обещали для всех сотрудников министерства за счёт помощи зарубежных доноров. Правда, пока туго идет процесс, только в директоратах повысили", - рассказал нам собеседник.

В Минсоцполитики у рядовых сотрудников до 15 тысяч, у главных специалистов до 25.

Интересно сравнить зарплаты простых соцработников по регионам, которые работают в местной власти, но по разнарядкам Минсоцполитики. Вакансии по их поиску размещены на сайтах работы.

В Кривом Роге - родном городе президента - таким специалистам платят 4723 грн, Ивано-Франковске - 7000 грн, Львове - 5000 грн.

Для сравнения, социальный работник для международной организации "Врачи без границ", который будет работать в Северодонецке, может претендовать на 20 523 грн.

"Так выглядит жадность". Реакция соцсетей

"Так выглядит жадность. Министр Пристайко в декабре получил три премии: за декабрь, октябрь и ноябрь на сумму в 70 тыс грн. Но ему показалось мало. Выписал себе еще оздоровительных 55 тыс грн и еще столько же - матпомощь "на решение социально-бытовых" проблем. Надеюсь, хватило?

Но Пристайко не один такой. Коляда, Соколовская, Малюська. Так поступили многие министры, начислив себе премии в 12-15 окладов. По сути - по еще одной годовой (!) зарплате. Без всяких там западных KPI.

Приличный человек в Кабмине - Дубилет. Получил в декабре 17 тыс грн. отказался от всех плюшек", - пишет в Facebook главный редактор "Украинских новостей" Денис Иванеско.

"Космические зарплаты высших чиновников говорят больше не об их повадках, а том, что они понимают, что скоро финиш и можно себе ни в чем не отказывать" - прокомментировал блогер Дмитрий Коломийченко.

"Судя по проголосованному нами сейчас закону, министр соцполитики не забыла нарисовать себе 200 тысяч в декабре, но забыла заложить деньги на детей, находящихся под опекой.

Пришлось исправлять в авральном режиме" - отметил депутат от "Слуги народа" Макс Бужанский.

"Коротко по заоблачно высоким зарплатам чиновникам в Украине:

Сами по себе высокие зарплаты не спасают от воровства. От воровства спасают эффективно и честно работающие прокуратура и милиция", - написал бизнесмен Евгений Черняк.

"Плаху, палача и рюмку водки!

Читаю про зарплаты министров. Разумеется, я вовсе не за то, чтобы министры и их замы получали по 10 тыс гривен. Но было бы правильно сделать 3 вещи:

1) сделать зарплаты хотя бы на уровне гос чиновников Вост Европы, а не выше среднестатистического западного чиновника

2) все эти вульгарные премии выписывать себе после того, как что- то реальное для людей сделали. А то как- то непонятно, ща какой город Будапешт сверкают медали на вашей груди, ребята. Еще ни- че- го не сделано

3) ну и привяжите хоть какую- то логику к этим сотням тысяч и миллионам. Дескать, главврач больницы официально получает 200 тысяч, директор школы -250. Что ж я бывший депутат и журналист не могу "накрыть" их нелегкий труд для себя хотя бы 100 тысячами?

А так... вспоминается бессмертная цитата из Обыкновенного чуда:

Эй, вы там! Плаху, Палача и рюмку водки! Водку мне, остальное - им! И живо!" - поделилась телеведущая Наталья Влащенко.

"Почему новые честные чиновники выписывают себе заоблачные зарплаты и премии? Ответ прост и очевиден – воруют как могут. Трусят воровать по-другому. Публично выписать себе незаслуженное, конечно, более унизительно, чем в тихую вывести через "вышки", но зато и более безопасно. А соросята не гордые, но трусливые. Поэтому так, а не как-то еще" - написал журналист Вячеслав Чечило.

"глава укрпочты Смелянский в 2020-м имеет з/п в месяц

1 миллион 880000 тысяч гривен

это

400 минимальных зарплат

1120 минимальных пенсий

а глава нафтогаза Коболев с другом Витренко получат премию

в 700 миллионов гривен

это почти два бюджета на 2020 год моего родного Первомайска

с точки зрения чиновника это называется справедливость и реформы за свою работу

с точки зрения морали - пизлец

так вот дело в том, что в Украине у чиновников нет ни эффективной работы, ни морали

и никогда за 28 лет не было

а такие зарплаты есть" - написал телеведущий Макс Назаров.

"Если бы тогда, в апреле на стадионе, Зеленский не красивые слова говорил, лживо спекулируя на ожиданиях людей, а правду заявлял, что:

Первым делом премьером и министрами назначит соросят, которые себе поднимут зарплаты до сотен тысяч в месяц,

Никакого мира не будет, а напротив — обозначит кучу красных линий, которые не переступит ради мира, а с "террористами" Донбасса ни о чём говорить не собирается,

Зато по земле никаких красных линий, и это основное, за что развернёт битву президент и его депутаты; продажа земли Соросу — его задача номер 1,

Распродажа за копейки государственных активов — задача номер 2,

Тарифы снижены не будут, а речь будет идти о том, чтобы хотя бы больше люди не платили,

Что уже через полгода похвалится, как стал забывать русские слова в своей речи, что закон о запрете русского языка и политика декоммунизации продолжатся,

Пенсии и зарплаты останутся прежними,

Порошенко не сядет, а напротив — будет иметь огромное влияние на политику Зеленского, а люди из команды Порошенко станут командой Зеленского,

Никаких посадок ни весной, ни осенью, никакой борьбы с коррупцией — лишь назначение своих людей на коррупционные потоки,

Стал бы он президентом? Так имеет ли моральное право, предав избирателей и реализуя какую-то иную, нежели большинство от него ожидало, политику, говорить, что за ним — большинство?" - спрашивает глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

"Сколько стоит замминистра

Это был один из последних разговоров с Кахой Бендукидзе в октябре 2014 года. Мы ехали из баварских Альп в мюнхенский аэропорт, впереди сидел Костя Сонин, и за два часа мы успели обсудить много разного - включая зарплаты госслужащих.

Позиция Каха была простой. Заместитель министра (и депутат) должны получать столько, чтобы иметь возможность купить в ипотеку трехкомнатную квартиру в спальном районе столицы. Ориентировочно - 3500-4000 долларов в месяц. Министру можно платить и меньше, ведь он работает ради славы. Каха вспомнил одного латиноамериканского министра финансов, который взял кредит, чтобы оплачивать свои расходы на период госслужбы.

Работая в госканцелярии и оставаясь одним из моторов грузинских реформ, Каха был окружен стажерами - студентами третьих-четвертых курсов, которые получали 100-200 долларов в месяц. И ничего, как-то справился.

Аргумент "платить высокие зарплаты, чтобы не воровали" лишен содержания, пока нет понимания, что такое "высокие зарплаты". Аналогия с частным сектором бессмысленна. Чиновники и менеджеры в частном секторе работают в совершенно разных средах, у них разные системы стимулов и, по идее, разные мотивации. С таким же успехом можно сказать: чтобы в стране были классные ученые, директора академических институтов должны зарабатывать на уровне СЕО средней компании. Но так же не бывает. Люди идут в ученые (и чиновники) не для того, чтобы получать, как в частном секторе. Их туда ведет склонность, они не могут иначе (это не значит, кстати, что ученым надо мало платить - им как раз нужно платить не меньше, чем чиновникам).

"Чтобы не воровали", обеспечивается не кратным превышением уровня министерских зарплат над средними зарплатами в стране, а дееспособной правоохранительной системой. Иначе мы получим хорошо оплачиваемых казнокрадов (или технокрадов - кому что больше нравится).

И еще один аргумент против приравнивания чиновников к менеджерам из частного сектора, особенно в системах госслужбы, не демонстрирующих общественно приемлемого результата. За свою жизнь профессионалы регулярно переходят с более высокооплачиваемых работ не менее высокооплачиваемые, бывают периоды, когда они вообще не получают доходов, а только тратят деньги, осваивая, например, дополнительную профессию. Возможность поучаствовать в реформах - сама по себе уникальная опция, тем более что профессиональных реформаторов почти не бывает, и работодатель не очень знает, какой результат он получит, пригласив специалиста из частного (или академического) сектора отреферировать что-нибудь. Зарплата в таких случаях должна покрывать гигиенический минимум (см выше), все остальное реформатор добирает драйвом, кайфом и строчкой в резюме", - написал экс-главред украинской версии журнала Forbes Владимир Федорин.

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова рассуждает об отрицательном кадровом отборе в министерства.

"Выплата сверхвысоких зарплат заместителям министров будет иметь негативные последствия. Чтоб вы понимали сотни тысяч гривен премий выписали по всем министерствам, а не только по ведомству Бородянского. Первое и главное последствие - деморализация госслужащих. Не может так быть по справедливости, когда заместитель министра получает в месяц 370 тыс грн, а министр юстиции Малюска жалуется на низкую зп, потому что у него и 30 тыс не набегает. Не может такого быть, что зарплата у библиотекаря в школе 4 тыс грн, а у топ-чиновника ведомства, который им опекается - 400 тыс грн. И потом, кто эти люди? Не сочтите за снобизм, но они бы в частных медиа никогда не заработали таких денег. Хуже того - половину из них никто бы не взял на работу.

Ну и главное: Луценко когда-то тоже назначал своим замам большие оклады. И чем Гончарук лучше Луценко?

Второе последствие - негативное отношение к госслужащим, а самих госслужащих - к власти, которые после таких новостей начнут искать взаимосвязь своей работы с доходами и не находить ее. А значит - уходить, ведь социальный лифт не работает, и чтобы дослужиться до замминистра тебе выгоднее примкнуть к будущей оппозиции, нарисовать плакат, раскрутить телеграм-канал, нежели трудиться по вертикали вверх. Потому что Лифт у нас как пробка от шампанского - летит то в потолок, то в окно, то в глаз. По факту такой подход приведет к уходу из госсектора адекватных людей, и деморализации тех, кто останется. Хороший тимбилдинг.

Каких реформ вам еще не хватает?"