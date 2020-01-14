Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Ирины Венедиктовой в связи с ее назначением временной исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований. Об этом сказано в сообщении Рады в Twitter.

Фото: twitter.com

Другим решением парламент избрал нардепа от фракции Слуга народа Андрея Костина председателем комитета по вопросам правовой политики. Он сменил на этом посту Венедиктову.

Вместо Венедиктовой народным депутатом по списку Слуги народа станет директор по GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко.

Фото: twitter.com

Напомним, что в "Слуге народа" выдвинули Костина на должность главы правового комитета Рады вместе Венедиктовой.

Также мы писали о том, что против и.о. главы ГБР Венедиктовой написали заявление о преступлении из-за ее мужа и будущего зама.



