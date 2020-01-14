Андрей Костин возглавил правовой комитет Верховной Рады
Во вторник, 14 января, Верховная Рада назначила главой парламентского комитета по вопросам правовой политики депутата фракции "Слуга народа" Андрея Костина, передает Интерфакс-Украина.
Как отмечается, соответствующий проект постановления № 2732 поддержали 296 народных депутатов. Ранее Костин занимал должность заместителя председателя правого комитета.
Как писала "Страна", вчера фракция "Слуга народа" выдвинула его кандидатуру на должность главы комитета по вопросам правовой политики.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову, которая является народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.
Также сообщалось, что Венедиктова написала заявление о сложении депутатских полномочий.